В Китае закрыли часть Желтого моря для судоходства из-за военных мероприятий Китай запретил вход судов в Желтое море из-за военных мероприятий

Москва16 авг Вести.С 16 по 30 августа Китай будет проводить военные мероприятия в ряде районов Бохайского пролива и северной части Желтого моря. По этой причине судоходство в соответствующих зонах запрещено. Об этом говорится в уведомлении управления морской безопасности КНР.

С 16 августа с 16.00 (11.00 мск) до 30 августа 16:00 в некоторых районах Бохайского пролива и северной части Желтого моря будут проводиться военные мероприятия. Вход судов в указанные районы запрещен говорится в заявлении

В июле для участия в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026" на военно-морскую базу китайского города Циндао заходил отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России. В учениях были задействованы гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа". Со стороны Китая в маневрах участвовали эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", подлодка типа "Юань", судно снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".