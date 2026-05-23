Экипаж "Шэньчжоу-23" проведет опыты на себе и с эмбрионами

Первая тайконавтка из Гонконга проведет в космосе эксперименты с эмбрионами Экипаж "Шэньчжоу-23" проведет опыты на себе и с эмбрионами

Москва23 мая Вести.24 мая на околоземную орбиту отправляется экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23" ("Священная ладья-23"). Еще до старта этот полет привлек внимание двумя особенностями.

Во-первых, на корабле летит первый представитель Гонконга (Сянгана). И первым человеком от Гонконга в космосе станет женщина-тайконавт Ли Цзяин, отмечает Синьхуа. Во-вторых, серия экспериментов в космосе предполагает опыты с искусственными эмбрионами.

Цель этих исследований - создание системы изучения космического эмбриогенеза от низших позвоночных до высших млекопитающих поясняет издание

В космических экспериментах будут использованы эмбрионы рыбок данио и мышей, а также полученные из стволовых клеток искусственные эмбрионы, рассказал официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Чжан Цзинбо газете South China Morning Post.

Космический полет экипажа "Шэньчжоу-23" рассчитан на сто дней, но один из тайконавтов из этой команды останется на орбите на год. Этот тайконавт сам станет подопытным кроликом", определяя пределы адаптации человеческого организма к длительному космическому полету для создания комплексного атласа изменений систем организма.

Кроме Ли Цзяин в состав экипажа входит тайконавт Чжан Чжиюань, командир миссии - Чжу Янчжу. Ли Цзяин – специалист по борьбе с интернет-пиратами. Она была отобрана из тренировочной группы из десяти человек. Она "специалист по полезной нагрузке". Таких в группе было двое – из Гонконга и из Макао. До прохождения предполетного тренировочного курса из 1700 часов она работала в отделе техслужб гонконгской полиции Гонконга, а затем в Бюро безопасности.

Тайконавты проведут более сотни новых научных экспериментов, в том числе с редкоземельными и высокоэнтропийными сплавами для магнитов и новыми аккумуляторными батареями для модернизации китайской орбитальной станции "Тянгун" ("Небесный дворец").

В программе полета трех тайконавтов также запланированы выходы в открытый космос, монтаж и демонтаж оборудования на внешней поверхности станции.

Старт "Шэньчжоу-23" запланирован 24 мая в 18.08 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР.

В 2025 году тайконавты во время полугодовой миссии впервые готовили барбекю на орбите, а также застряли в космосе из-за поломки своего космического корабля.