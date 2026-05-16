Москва16 мая Вести.Власти Гонконга готовятся к первым испытаниям двухтонного электрического летающего автомобиля вертикального взлета и посадки (eVTOL). Тестовые полеты могут пройти уже в течение ближайших шести месяцев, сообщил технический директор компании AECOM Стивен Луи. Его слова приводит газета South China Morning Post.

Судя по тому, как мы сейчас ведем переговоры с правительством [Гонконга], в том числе с департаментом гражданской авиации, ... в ближайшие шесть месяцев состоится первый полет. И это только начало сказал Луи

На начальном этапе eVTOL планируют использовать для доставки тяжелых строительных материалов на удаленные объекты в районах Гонконга. Следующим этапом могут стать пассажирские рейсы.

Власти Китая активно развивают так называемую "экономику низких высот" – сектор, включающий в себя летающие беспилотники. В Пекине считают это направление одной из будущих точек роста экономики.