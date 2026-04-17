Москва17 апрВести.На Камчатке перед судом предстанет 43-летний повар из Хабаровска, он обвиняется в убийстве матроса на рыболовном судне, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуотмечается в сообщении
Следствие установило, что мужчина работал на рыболовном судне, находящемся в акватории Олюторского залива Берингова моря. В новогоднюю ночь между ним и еще одним членом экипажа произошел конфликт. Будучи нетрезвыми, они подрались, обвиняемый зарезал ножом матроса. Подозреваемый задержан.