На Камчатке перед судом предстанет хабаровчанин за убийство матроса на судне

Москва17 апр Вести.На Камчатке перед судом предстанет 43-летний повар из Хабаровска, он обвиняется в убийстве матроса на рыболовном судне, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу отмечается в сообщении

Следствие установило, что мужчина работал на рыболовном судне, находящемся в акватории Олюторского залива Берингова моря. В новогоднюю ночь между ним и еще одним членом экипажа произошел конфликт. Будучи нетрезвыми, они подрались, обвиняемый зарезал ножом матроса. Подозреваемый задержан.