Москва4 маяВести.Суд в Гатчине заключил под стражу ранее судимого местного жителя, обстрелявшего детей гайками во дворе жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.
По данным следствия, поздно вечером 1 мая мужчина увидел с балкона двух школьников на спортивной площадке. Используя незначительный предлог, он выстрелил металлическими гайками в сторону подростков 14 и 12 лет.
Пострадавшие получили ушибы головы, грудной клетки, а также ссадины.
Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
Фигурант пробудет в СИЗО до 1 июля.