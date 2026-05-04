В Ленобласти арестовали мужчину за стрельбу гайками по детям

Суд в Ленобласти отправил в СИЗО стрелявшего гайками по детям В Ленобласти арестовали мужчину за стрельбу гайками по детям

Москва4 мая Вести.Суд в Гатчине заключил под стражу ранее судимого местного жителя, обстрелявшего детей гайками во дворе жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

По данным следствия, поздно вечером 1 мая мужчина увидел с балкона двух школьников на спортивной площадке. Используя незначительный предлог, он выстрелил металлическими гайками в сторону подростков 14 и 12 лет.

Пострадавшие получили ушибы головы, грудной клетки, а также ссадины.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Фигурант пробудет в СИЗО до 1 июля.