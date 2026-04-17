Москва17 апрВести.Во Владикавказе при погрузке мусорных контейнеров произошел взрыв, погиб сотрудник коммунальных служб. Причиной, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы в мусоре. Об этом сообщил Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в мессенджере MAX.
Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человекнаписал Сергей Меняйло
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во Владикавказе ранним утром 17 апреля. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сергей Меняйло призвал жителей не выбрасывать взрывоопасные предметы в мусор, а обращаться к специалистам. За добровольную сдачу наказания не будет, отметил он.
10 апреля во Владикавказе на улице Партизанской взорвался склад пиротехники. В результате ЧП погибли три человека, более 10 пострадавших были госпитализированы.