Москва17 апрВести.Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил о взрыве, во время которого погиб сотрудник коммунальных служб.
Он произошел сегодня ранним утром во Владикавказе, на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка, во время погрузки мусорных контейнеров.
Погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территорииговорится в публикации Меняйло в мессенджере MAX
На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, обстоятельства случившегося устанавливаются, проинформировал глава республики.