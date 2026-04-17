Коммунальщик погиб при взрыве мусорного контейнера во Владикавказе

Москва17 апр Вести.Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил о взрыве, во время которого погиб сотрудник коммунальных служб.

Он произошел сегодня ранним утром во Владикавказе, на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка, во время погрузки мусорных контейнеров.

Погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории говорится в публикации Меняйло в мессенджере MAX

На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, обстоятельства случившегося устанавливаются, проинформировал глава республики.