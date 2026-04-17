Взрыв во Владикавказе произошел недалеко от взорвавшегося склада пиротехники

Москва17 апр Вести.Взрыв в мусорном контейнере во Владикавказе, в результате которого ранним утром 17 апреля погиб сотрудник коммунальных служб, произошел в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Ранее сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в мессенджере MAX, что во Владикавказе на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв.

Погиб сотрудник коммунальных служб, который в тот момент выполнял работы по уборке территории. На месте ЧП работают правоохранители.

Сегодняшний взрыв произошел в том же районе, где взорвался склад с пиротехникой неделю назад говорится в сообщении

Во Владикавказе на улице Партизанской 10 апреля взорвался склад пиротехники. В результате этого ЧП были погибшие и пострадавшие.