Меняйло: умер еще один пострадавший при ЧП во Владикавказе

Скончался получивший ожоги 90% поверхности тела во время ЧП во Владикавказе

Москва13 апр Вести.В больнице скончался еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе, сообщил в мессенджере MAX глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента, однако повреждения оказались слишком серьезными. Уточняется, что у пострадавшего были ожоги 90% поверхности тела.

К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что 10 апреля на улице Партизанской во Владикавказе взорвался склад пиротехники. Погибли два человека, более 10 пострадавших были госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, суд отправил в СИЗО владельца складских помещений и организаторов производства пиротехники.