Москва1 июн Вести.В бразильском городе Контажен (штат Минас-Жерайс) трагически погиб годовалый мальчик из-за удара стропой воздушного змея. Как сообщает Need To Know, инцидент произошел 27 мая.

В публикации говорится, что во время прогулки сестра катала ребенка на трехколесном велосипеде по тротуару и веревка, покрытая стеклянной крошкой, зацепилась за проезжавший мимо мотоцикл. Под натяжением стропа резко хлестнула мальчика по горлу, что привело к летальному исходу.

Как отмечается в материале, ребенка незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Вскоре сотрудники полиции задержали 19-летнего юношу, который признался, что именно он запускал так называемого боевого воздушного змея.