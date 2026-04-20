Москва20 апрВести.Легкомоторный самолет разбился во дворе жилого дома в городе Тампа (США, штат Флорида), сообщает телеканал CBS News.
Самолет Cessna взлетел 19 апреля рано утром, после чего в 08:35 местного времени разбился при невыясненных обстоятельствах.
Самолет упал на заднем дворе жилого дома, возник пожар, дом получил небольшие повреждения.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное авиационное управление США (FAA) выясняют причины авиакатастрофы. Совместный доклад ведомств выйдет через 30 дней.