Москва20 апр Вести.Легкомоторный самолет разбился во дворе жилого дома в городе Тампа (США, штат Флорида), сообщает телеканал CBS News.

Самолет Cessna взлетел 19 апреля рано утром, после чего в 08:35 местного времени разбился при невыясненных обстоятельствах.

Самолет упал на заднем дворе жилого дома, возник пожар, дом получил небольшие повреждения.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное авиационное управление США (FAA) выясняют причины авиакатастрофы. Совместный доклад ведомств выйдет через 30 дней.