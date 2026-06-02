Москва2 июнВести.В лесу американского штата Нью-Мексико обнаружили тело одной из 11 ученых, исчезнувших в США. Об этом сообщили в местной полиции.
Отмечается, что тело нашел турист в Карсонском национальном лесу. Характер и причину смерти женщины пока не удалось определить.
Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиасследует из сообщения правоохранителей в соцсетях
Касиас исчезла 26 июня прошлого года. Женщина не пришла на работу и не вернулась домой. Уходя, она оставила кошелек, документы и телефон.
Мелисса Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, в которой проводят ядерные исследования. Сотрудником этой лаборатории также был еще один из пропавших Энтони Чавес.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следствие не выявило связи между случаями исчезновения ученых в Штатах.