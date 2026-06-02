В лесах Нью-Мексико обнаружили тело одной из 11 пропавших в США ученых

Москва2 июн Вести.В лесу американского штата Нью-Мексико обнаружили тело одной из 11 ученых, исчезнувших в США. Об этом сообщили в местной полиции.

Отмечается, что тело нашел турист в Карсонском национальном лесу. Характер и причину смерти женщины пока не удалось определить.

Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас следует из сообщения правоохранителей в соцсетях

Касиас исчезла 26 июня прошлого года. Женщина не пришла на работу и не вернулась домой. Уходя, она оставила кошелек, документы и телефон.

Мелисса Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, в которой проводят ядерные исследования. Сотрудником этой лаборатории также был еще один из пропавших Энтони Чавес.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следствие не выявило связи между случаями исчезновения ученых в Штатах.