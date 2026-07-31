Москва31 июлВести.Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться на территории Китая. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.
Одна из ведущих спортивных цифровых платформ Китая Leisu Sports покажет все матчи сезона 2026/27 в прямом эфиреговорится в сообщении
Уточняется, что около 80% игр чемпионата в этом сезоне будут транслироваться с комментарием на китайском языке, еще 20% - с интершумом.
Ранее РПЛ заключила соглашение о показе матчей чемпионата России по футболу в Бразилии.