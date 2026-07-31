Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в Китае

Российский футбол будут показывать в Китае Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в Китае

Москва31 июл Вести.Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться на территории Китая. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

Одна из ведущих спортивных цифровых платформ Китая Leisu Sports покажет все матчи сезона 2026/27 в прямом эфире говорится в сообщении

Уточняется, что около 80% игр чемпионата в этом сезоне будут транслироваться с комментарием на китайском языке, еще 20% - с интершумом.

Ранее РПЛ заключила соглашение о показе матчей чемпионата России по футболу в Бразилии.