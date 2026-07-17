Командир назвал причину, заставляющую иностранные корабли менять курс на Балтике Командир Ми-8 рассказал, как иностранные суда реагируют на вертолеты Балтфлота

Москва17 июл Вести.Летчики вертолетного полка Балтийского флота круглосуточно патрулируют акваторию. Благодаря этому иностранные суда не решаются нарушать морские рубежи РФ, рассказал ИС "Вести" командир вертолета Ми-8.

По его словам, заметив российские вертолеты, иностранные суда, начинают менять курс, чтобы не приближаться к российским водам.

Они обычно, как нас видят, сразу начинают отходить. Если мы приближаемся, они маневрируют далеко в нейтральных водах, боятся приближаться. При виде нас стараются уйти от конфликта, покинуть акваторию сказал командир

Он добавил, что координаты иностранных судов, приближающихся к морским границам России, оперативно передаются на наземные пункты.

В пятницу, 17 июля, летчики морской авиации отмечают свой профессиональный праздник. В этот день, ровно 110 лет назад победой первых отечественных гидропланов завершился бой над Балтийским морем.