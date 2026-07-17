Москва17 июлВести.Летчики вертолетного полка Балтийского флота круглосуточно патрулируют акваторию. Благодаря этому иностранные суда не решаются нарушать морские рубежи РФ, рассказал ИС "Вести" командир вертолета Ми-8.
По его словам, заметив российские вертолеты, иностранные суда, начинают менять курс, чтобы не приближаться к российским водам.
Они обычно, как нас видят, сразу начинают отходить. Если мы приближаемся, они маневрируют далеко в нейтральных водах, боятся приближаться. При виде нас стараются уйти от конфликта, покинуть акваториюсказал командир
Он добавил, что координаты иностранных судов, приближающихся к морским границам России, оперативно передаются на наземные пункты.
В пятницу, 17 июля, летчики морской авиации отмечают свой профессиональный праздник. В этот день, ровно 110 лет назад победой первых отечественных гидропланов завершился бой над Балтийским морем.