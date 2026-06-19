Володин обвинил Зеленского в поджоге Лавры с целью отвода глаз от преступлений Володин: Зеленский поджег Лавру, чтобы отвести внимание от ударов по гражданским

Москва19 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский специально приказал поджечь Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7, чтобы отвести от себя обвинения в террористических атаках на детей и мирных граждан в России. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести".

Что касается Лавры, это все действия рук Зеленского. Причем они это все сотворили в преддверии форума G7 для того, чтобы отвести от себя обвинения в террористических атаках и на детские образовательные учреждения, и на автобусы мирных граждан [в России]. Это суть именно неонацистского режима сказал Володин

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot ВСУ, предположительно, из-за использования вооружения с истекшим сроком пригодности.