ВС РФ начали наступление в связи с потеплением, заявил Кимаковский Кимаковский: ВС РФ активизируют наступательные действия в связи с потеплением

Москва4 мая Вести.ВС РФ активизируют наступательные действия, поскольку погодные условия на фронте становятся благоприятными. Такое мнение в интервью "Соловьёв Live" озвучил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что сейчас на фронте бурно появляется растительность, которая создает необходимую для наступления "зеленку".

Фронт пришел в движение с нашей стороны. То есть были холода, была вот эта вот распутица, не было "зеленки", сейчас здесь очень буйно пошла растительность, и поэтому боевые действия, связанные с наступательными операциями, существенно активизировались рассказал Кимаковский

Ранее об активизации наступления ВС РФ по всей линии фронта сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.