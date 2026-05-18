Москва18 мая Вести.Контрактные армии не подходят для интенсивной войны, к которой готовится Европа. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Он добавил, что планы европейских государств по переводу экономики на военные рельсы в условиях мирного времени являются нереалистичными.

Некоторые страны Европы, в частности Германия, переводят свою экономику на военные рельсы. Но это не совсем правильно, поскольку в мирное время перевести работу промышленности на военные рельсы по плану расчетного года, как у нас говорят, это малореально. Другое дело, что они делают выводы из специальной военной операции и приходят к каким-то заключениям. Собственно говоря, мы об этом говорили уже не раз. Первое – контрактный принцип комплектования вооруженных сил: он хорош только в мирное время и для избиения стран третьего мира. Для ведения вооруженных действий высокой интенсивности он решительно не годится. Невозможно будет ни восполнять потери, ни формировать стратегические резервы, ни отправлять маршевое пополнение в достаточном количестве. То есть надо переходить к призыву и мобилизации. Это очень болезненно воспринимается в европейских странах, но другого выхода нет рассказал Ходаренок

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что европейские страны могут начать призывать мигрантов в свои армии. За службу им планируют предлагать большие денежные вознаграждения или гражданство.