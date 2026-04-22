Москва22 апрВести.На волне заявлений о том, что европейские армии будут увеличиваться, страны ЕС могут начать призыв мигрантов в свои вооруженные силы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог и публицист Юрий Светов.
Он добавил, что мигрантам могут предлагать большие деньги или даже гражданство за службу в армии.
На волне заявлений о том, что европейские армии должны увеличиваться, не исключено, что отдельные политики делают расчет, что в армию они будут призывать именно мигрантов. Что мигрантам будут обещать гражданство, будут обещать деньги, они пойдут на воинскую службу, как это делается, допустим, в Соединенных Штатах Америкиобъяснил Светов
Ранее эксперт заявил, что в планы ЕС может входить привлечение новых мигрантов к работе на военных производствах для ускорения милитаризации.