Страны ЕС могут начать призывать мигрантов в свои армии, считает политолог

Москва22 апр Вести.На волне заявлений о том, что европейские армии будут увеличиваться, страны ЕС могут начать призыв мигрантов в свои вооруженные силы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог и публицист Юрий Светов.

Он добавил, что мигрантам могут предлагать большие деньги или даже гражданство за службу в армии.

На волне заявлений о том, что европейские армии должны увеличиваться, не исключено, что отдельные политики делают расчет, что в армию они будут призывать именно мигрантов. Что мигрантам будут обещать гражданство, будут обещать деньги, они пойдут на воинскую службу, как это делается, допустим, в Соединенных Штатах Америки объяснил Светов

Ранее эксперт заявил, что в планы ЕС может входить привлечение новых мигрантов к работе на военных производствах для ускорения милитаризации.