Москва18 июн Вести.Террористические атаки ВСУ на территорию России не оставляют места ни для каких мирных инициатив, возможен только военный ответ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский изъявил желание начать переговоры после удара по автобусу с детьми в Брянской области, где погибла гражданка Белоруссии. Коротченко предложил свою кандидатуру в качестве возможного "переговорщика" с Киевом.

Настало время таких переговоров. Есть даже очень хороший кандидат на отправку в Киев и встречу с Зеленским - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". На корпусе ракеты надо написать "За российских и белорусских детей" и отправить "Искандер" в полет для встречи, переговоров с Зеленским сказал Коротченко

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новые атаки со стороны киевского режима не приближают личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным.