Москва17 июнВести.Удар киевского режима по автобусу с детьми в Брянской области стал ответом его главы Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко на призыв к диалогу. Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов, передает RT.
Ранее белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что необходимо использовать любые возможности для установления мира на Украине.
В ответ последовала кровавая, страшная, ужасная провокация. Надеюсь, теперь нигде ни у кого не останется иллюзий по поводу людоедской природы киевского режимасказал Корнилов
Политолог отметил, что с киевским режимом бесполезно договариваться, так как его руководство не упустит возможности удержаться у власти "самым кровавым способом", убивая все больше мирных граждан. По его словам, боевые действия – это единственный фактор сохранения власти для Зеленского и его окружения.
Ранее МИД России призвал международные структуры осудить удар Киева по автобусу с детьми в Брянской области.