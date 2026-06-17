Удар в Брянской области был ответом Киева на призыв к диалогу, считает политолог Политолог Корнилов: Зеленский ударом в Брянской области "ответил" Лукашенко

Москва17 июн Вести.Удар киевского режима по автобусу с детьми в Брянской области стал ответом его главы Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко на призыв к диалогу. Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов, передает RT.

Ранее белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что необходимо использовать любые возможности для установления мира на Украине.

В ответ последовала кровавая, страшная, ужасная провокация. Надеюсь, теперь нигде ни у кого не останется иллюзий по поводу людоедской природы киевского режима сказал Корнилов

Политолог отметил, что с киевским режимом бесполезно договариваться, так как его руководство не упустит возможности удержаться у власти "самым кровавым способом", убивая все больше мирных граждан. По его словам, боевые действия – это единственный фактор сохранения власти для Зеленского и его окружения.

Ранее МИД России призвал международные структуры осудить удар Киева по автобусу с детьми в Брянской области.