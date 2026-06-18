Москва18 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко ударом по автобусу с белорусскими гражданами. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

По словам Корнилова, интервью Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" с извинением перед Зеленским и призывом к диалогу вызвали широкий резонанс. После чего были сообщения, что глава киевского режима извинения услышал, появилась надежда на диалог, но Киев ответил терактом.

Этот теракт произошел буквально через сутки после того, как было обнародовано большое интервью Александра Лукашенко к каналу "Аль-Арабия", где он много говорил, в том числе об Украине, но особый резонанс вызвало и в Белоруссии, и на Украине его извинения перед Зеленским. Ну, то есть, так, во всяком случае, преподнесли это многим, но он сказал, что да, много было сказано в свое время в пылу, в горячке, в общем-то, готов извиниться за некоторые определения перед Зеленским, все-таки на войне человек, и, соответственно, призвал его к диалогу... Услышал [прим. ред. Зеленский] эти извинения. Вот все ж задумались, да, вот хорошо, ты услышал извинения, и теперь, наверное, будешь как-то выстраивать диалог, да? Ну, мы видим, чем оборачивается это... сказал эксперт

Он предположил, что ВСУ понимали, что наносят удар по автобусу с мирными людьми, в частности, с детьми.

Они били по автобусу гражданскому, который шел из Беларуси, от границы белорусской. То есть, по белорусам… Вот ответ Зеленского на эту протянутую руку, на это извинение добавил Корнилов

Ранее политолог Сергей Михеев тоже высказывался по поводу атаки БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. По словам эксперта, Минску стоит пересмотреть миролюбивый тон в отношении Украины. По его мнению, бесполезно "пытаться задобрить зверье", у которого "ничего человеческого не осталось".