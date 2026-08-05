Сенатор Пушков - о намерении Вайкуле защищать Ригу от России Сенатор Пушков прокомментировал слова Вайкуле о защите Латвии от России

Москва5 авг Вести.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков иронично прокомментировал в своем Telegram-канале слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она готова с оружием защищать Латвию, если на нее нападет Россия.

Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена говорится в публикации

Свое намерение воевать с россиянами, если возникнет такая необходимость, артистка высказала во время интервью радиостанции Deutsche Welle (организация признана в РФ иноагентом и внесена в перечень нежелательных). При этом Вайкуле поспешила добавить, что все же рассчитывает на мирный сценарий.

Степень неадекватности Вайкуле оценила в 2023 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила заявление Вайкуле о том, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить.

По словам Марии Захаровой, такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально.