Москва5 авгВести.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков иронично прокомментировал в своем Telegram-канале слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она готова с оружием защищать Латвию, если на нее нападет Россия.
Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасенаговорится в публикации
Свое намерение воевать с россиянами, если возникнет такая необходимость, артистка высказала во время интервью радиостанции Deutsche Welle (организация признана в РФ иноагентом и внесена в перечень нежелательных). При этом Вайкуле поспешила добавить, что все же рассчитывает на мирный сценарий.
Степень неадекватности Вайкуле оценила в 2023 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила заявление Вайкуле о том, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить.
По словам Марии Захаровой, такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально.
Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варвараминаписала Мария Захарова в своем Telegram-канале