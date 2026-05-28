Лавров резко ответил на заявления Каллас о военных требованиях к России Лавров назвал "идиотскими" заявления Каллас о военных требованиях к России

Москва28 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о намерении Европейского союза (ЕС) добиваться военных ограничений для России. Об этом он сказал в комментарии газете "Известия".

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен предложить России сократить ее вооруженные силы, если начнутся переговоры по Украине.

Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю сказал Лавров

С критикой в сторону Каллас также выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она ответила на военные требования к России строчкой из советской песни: "Тихо сам с собою я веду беседу".