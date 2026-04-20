ЦАМТО: модернизация ЗРК "Тор" будет проходить с учетом боев на Ближнем Востоке

Москва20 апр Вести.Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) семейства "Тор" будут модернизироваться с учетом опыта боевых действий на Ближнем Востоке в 2026 году между США, Израилем и Ираном. Этот конфликт продемонстрировал изменения в доктрине применения средств противовоздушной обороны. Об этом заявили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Анализ позиций российского ЗРК "Тор" на соответствие современным реалиям боевых действий в воздухе был опубликован изданием "Национальная оборона". В ЦАМТО констатировали, что ЗРК малой дальности "Тор-М2" является отличным примером верного вектора развития российских систем ПВО.

Очевидно, что западная доктрина ПВО, делающая ставку на истребители-перехватчики и комплексы большой дальности, в заметно меньшей степени соответствует современным реалиям, чем российская, наследующая советской, доктрина многоэшелонированной системы ПВО говорится в тексте

Эксперты ЦАМТО отметили, что при совершенствовании комплексов семейства "Тор" используется как опыт применения в реальных боевых условиях, так и анализ общих тенденций в развитии средств воздушного нападения и противодействия им.

Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке. Сегодня новейшие ЗРК семейства "Тор" не имеют равных в своем классе по совокупности тактико-технических характеристик подчеркиевается в материале ЦАМТО

Ранее российские военные рассказали, что ЗРК "Тор" способен уничтожать любые виды беспилотников. На эффективность применения этого вооружения не могут повлиять высота, размер или тип двигателя цели.