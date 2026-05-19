Москва19 маяВести.Прямых рейсов из России за границу летом станет на четверть меньше, без пересадок можно будет улететь в 32 страны, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.
По данным Ассоциации, зимой в расписании было 43 страны. В СССР во времена ""железного занавеса" – до 100. Сейчас из летнего расписания пропали Куба, Венесуэла, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Сейшелы и часть сезонных направлений.