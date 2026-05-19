Туристы из России летом 2026 года смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Количество прямых рейсов из России за границу станет на четверть меньше Туристы из России летом 2026 года смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Москва19 мая Вести.Прямых рейсов из России за границу летом станет на четверть меньше, без пересадок можно будет улететь в 32 страны, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.

Прямых рейсов из России за границу летом станет на четверть меньше, в июне 2026 года без пересадок можно будет улететь примерно в 31–32 страны отмечается в сообщении

По данным Ассоциации, зимой в расписании было 43 страны. В СССР во времена ""железного занавеса" – до 100. Сейчас из летнего расписания пропали Куба, Венесуэла, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Сейшелы и часть сезонных направлений.