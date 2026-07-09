В Сербии заявили, что никогда не отдадут Косово

Ненад Попович: Косово всегда было и будет неотъемлемой частью Сербии В Сербии заявили, что никогда не отдадут Косово

Москва9 июл Вести.Сербия никогда не согласится отдать Косово, заявил министр сербского правительства Ненад Попович.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Косово исторически является территорией Сербии, созданной в сербском государстве.

Если бы не было вашего президента [Владимира] Путина, который наложил вето в Совете Безопасности [ООН] еще 20 лет назад, Косово ушло бы от Сербии, а так Косово всегда было, есть и будет неотъемлемой частью Республики Сербия. Сербия никогда не согласится ни с каким другим путем

По его словам, Сербия чувствует поддержку России на международных площадках, особенно в вопросе территориальной целостности.

Попович также отметил, что существуют силы, которые хотят разрушить отношения Белграда и Москвы, но Россия - "брат и друг" Сербии.