Премьер Хорватии: Украина не должна вступить в ЕС по "сокращенной процедуре"

Москва27 мая Вести.Премьер Хорватии Андрей Пленкович выступил против "сокращенной процедуры" вступления Украины в Евросоюз. Он считает, что требования должны быть равноценными для всех стран-кандидатов.

С таким утверждением глава правительства выступил, разговаривая с прессой после подписания с главой правительства Северной Македонии Христианом Мицкоски в Охриде соглашения о стратегическом сотрудничестве в энергетике, экономике и евроинтеграции​​​. Пленкович подчеркнул, что Северная Македония пытается вступить в ЕС уже порядка 20 лет.

Если отступим от концепции так называемых индивидуальных заслуг для каждой страны и если будут сокращенные процедуры ... Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других сказал хорватский премьер-министр

Он обратил внимание на разницу в "поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов" на членство в ЕС. Пленкович указал, что принятие страны в европейское объединение может привести к неким последствиям для его бюджета и "политики в ключевых секторах".

Политик добавил, что данный вопрос будет поднят на встрече Европейского совета в июне.

Как написало издание Euractiv, в Брюсселе рассчитывают начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита ЕС, который состоится 18-19 июня.

Хорватия вступила в ЕС в 2013 году, процесс интеграции занял 10 лет. Северная Македония находится в статусе кандидата с 2005 года, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, обозначив несколько условий для формального начала переговоров о присоединении к евроблоку. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Европейского союза, но глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал полноценного вступления в объединение.

Президент Хорватии Зоран Миланович в прошлом году заявлял, что считает оскорблением потенциальный прием Украины в ЕС раньше Балкан.