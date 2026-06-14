BZ: обещания Запада о переговорах по вступлению Украины в ЕС нереалистичны

В ФРГ считают нереалистичными обещания Евросоюза Украине BZ: обещания Запада о переговорах по вступлению Украины в ЕС нереалистичны

Москва14 июн Вести.Обещания Запада провести переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС нереалистичны. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По данным издания, переговоры не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения.

Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным отмечается в публикации

В пятницу послы 27 стран-членов ЕС договорились в Брюсселе начать первый этап переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Отдельные правительственные конференции с обеими странами-кандидатами запланированы на понедельник в Люксембурге.

Соглашение стало возможным после того, как на этой неделе Венгрия сняла свое двухлетнее вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС.