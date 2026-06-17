Москва17 июн Вести.На саммите G7 во Франции глава киевского режима Владимир Зеленский пытался продемонстрировать, как он якобы управляет лидерами "семерки", не привлекая внимание санитаров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Видела кадры их перемежевывания с Зеленским - это были не рукопожатия, не фотографии, а какие-то именно перемежевывания. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями. Зачем он это делает? Даже не напомнить о себе. Они же им пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага сказала Захарова

По словам дипломата, Зеленский должен был продемонстрировать тем, кого он считает "своими", что он не просто не забыт, он - центр всего мироздания.

Все это было нужно для того, чтобы продемонстрировать, как он управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров отметила официальный представитель МИД РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский не ведет нормальную дипломатическую работу, а только играет на публику.