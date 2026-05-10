Белорусский посол в Иране: никто и никогда не сможет исказить память о Победе

Москва10 мая Вести.9 Мая – общий праздник всех стран бывшего СССР, и он навсегда останется в сердцах их жителей. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол Белоруссии в Иране Дмитрий Кольцов.

Он отметил, что никто никогда не сможет исказить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне.

День Победы - это особый праздник. 81 год назад наши отцы и деды ценой неимоверных усилий, ценой неимоверных жертв и лишений отстояли мир, победили фашизм. Проходят годы, сменяются поколения, но память о Великой Победе, она остается в сердцах миллионов людей, остается в душе многих поколений. Никто и никогда не сможет исказить историческую правду этой победы. [Она] навсегда остается в сердцах наших людей. Это наш общий праздник, все-все страны, все страны бывшего Советского Союза внесли свой вклад в эту Победу. Это действительно общий праздник и большой праздник рассказал Кольцов

Выступая перед журналистами после мероприятий по случаю 9 Мая, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для России День Победы – святой день, а не комедийное шоу. Так российский лидер прокомментировал позицию Киева относительно перемирия, объявленного Москвой.