Представители Белого дома посетили прием в посольстве РФ по случаю Дня Победы

Сотрудники Белого дома были в первом ряду на приеме в посольстве РФ перед 9 Мая Представители Белого дома посетили прием в посольстве РФ по случаю Дня Победы

Москва8 мая Вести.Сотрудники американской администрации и Государственного департамента США приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, которое организовало посольство России в Вашингтоне. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Российский посол Александр Дарчиев лично встретил американских официальных лиц в зале для приемов в здании диппредставительства.

Среди приглашенных были двое представителей Белого дома и столько же сотрудников Госдепартамента, которые заняли места в первом ряду.

Дарчиев в выступлении подчеркнул важность противодействия США планам Германии организовать самую мощную в Европе армию. Он также отметил, что сотрудничество между США и Россией в борьбе с фашизмом стало "высшей точкой братства по оружию в истории отношений двух стран".

7 мая Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву на торжества по случаю празднования Дня Победы.