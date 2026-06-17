Товарооборот между Россией и Филиппинами превысил 500 миллионов долларов Путин: товарооборот РФ и Филиппин превысил полмиллиарда долларов

Москва17 июн Вести.Объем товарооборота между Россией и Филиппинами превысил 500 миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом.

Глава российского государства отметил, что сотрудничество между Москвой и Манилой взаимовыгодно и основано на добрых традициях, обоюдном уважении и учете законных интересов друг друга.

В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов, и это, конечно, далеко не предел. Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов сказал Путин

Ранее Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите Россия – АСЕАН в Казани.