Москва17 маяВести.Матч финального, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" не будет доигран 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лиги 1 (высший дивизион системы футбольных лиг Франции).
Встреча была прервана в середине первого тайма после того, как болельщики массово выбежали с трибун на поле. Игроки, тренерский штаб и персонал клубов покинули поле и отправились в раздевалку.
"Нант" по итогам сезона покидает высший дивизион чемпионата Франции. Команда занимает 17-е место в таблице, набрав 23 очка.
Между тем чемпионом Франции стал "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"). В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.