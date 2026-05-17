Матч Лиги 1 "Нант" - "Тулуза" был прерван из-за выбежавших на поле фанатов Матч чемпионата Франции "Нант" - "Тулуза" не будет доигран 17 мая

Москва17 мая Вести.Матч финального, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" не будет доигран 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лиги 1 (высший дивизион системы футбольных лиг Франции).

Встреча была прервана в середине первого тайма после того, как болельщики массово выбежали с трибун на поле. Игроки, тренерский штаб и персонал клубов покинули поле и отправились в раздевалку.

"Нант" по итогам сезона покидает высший дивизион чемпионата Франции. Команда занимает 17-е место в таблице, набрав 23 очка.

Между тем чемпионом Франции стал "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"). В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.