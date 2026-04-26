Бегун из Пензы побил 19‑летний рекорд России на марафоне в Германии

Легкоатлет из Пензы установил новый рекорд России на марафоне в Германии Бегун из Пензы побил 19‑летний рекорд России на марафоне в Германии

Москва26 апр Вести.34-летний легкоатлет Дмитрий Неделин, родившийся в Пензе и специализирующийся на длинных дистанциях, установил новый рекорд России в марафоне, побив достижение, державшееся 19 лет. На международном марафоне в немецком Дюссельдорфе он показал время 2 часа 8 минут 54 секунды.

Рекорд был установлен 26 апреля. Прежнее национальное достижение - 2 часа 9 минут 7 секунд - принадлежало Алексею Соколову и держалось с 2007 года, когда тот пробежал марафон в Дублине.

По ходу дистанции Неделин до отметки в 35 км держался в общей группе бегунов, после чего смог ускориться и оторваться от соперников. Он пересек финишную черту в одиночестве и завоевал титул чемпиона соревнований.

Ранее сообщалось, что кенийский бегун Себастьян Саве одержал победу на Лондонском марафоне, показав исторический результат. Он преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд и стал первым спортсменом, которому удалось пробежать марафон быстрее двух часов на этой дистанции.