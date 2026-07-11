Олимпиец-бегун из Кении победил мировой рекорд, который держался 27 лет Кенийский бегун-олимпиец Ваньоньи побил мировой рекорд, продержавшийся 27 лет

Москва11 июл Вести.Кенийский чемпион Олимпийских игр Эммануэл Ваньоньи установил мировой рекорд по забегу на 1000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику – Ноа Нгени (2.11,96). Он установил его в 1999 году.

Дистанция забега в один километр не входит в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Ваньоньи – олимпийский чемпион и победитель мирового первенства в беге на 800 метров.

В апреле еще один кенийский бегун – Себастьян Саве – показал исторический результат на Лондонском марафоне, став первым спортсменом, сумевшим преодолеть дистанцию в 42 км быстрее чем за два часа.