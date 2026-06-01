Москва1 июн Вести.Причинами ограничения экспорта удобрений из РФ является стремление правительства не допустить их дефицита на внутреннем рынке. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Она объяснила, что аналогичные меры периодически вводятся и на другие товары, например на бензин.

Перекрытие Ормузского пролива существенно нарушило поставки, в том числе удобрений, поэтому мы говорим о том, что мировые цены резко повысились, они за несколько недель на 30% увеличились, и сейчас сохраняется положительная тенденция, поэтому для того чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, правительство России как раз и вводит ограничения на экспорт удобрений. То же самое у нас и по другим товарам периодически появляется, например по бензину… Поэтому здесь основная цель – это не допустить дефицита на внутреннем рынке и, соответственно, роста цен рассказала Прикладова

Ранее сообщалось, что страны ЕС удвоили закупки удобрений из России. Больше всего члены Евросоюза приобрели калийных удобрений – сумма составила 30,2 миллиарда евро.