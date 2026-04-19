Москва19 апр Вести.Израиль готовиться к началу новой фазы боевых действий в секторе Газа в мае. Об этом сообщил Channel 14.

Отмечается, что цель операции будет заключаться разоружении палестинского движения ХАМАС и демилитаризации региона.

Израиль, вероятно, будет вынужден возобновить активные действия в секторе Газа говорится в материале

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что восстановление сектора Газа невозможно без разоружения ХАМАС. Он подчеркнул, что движение столкнется с выбором: разоружиться "легким или тяжелым путем".

Между тем спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков сообщил, что мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа актуален, однако на практике его воплощение продвигается с большим трудом.