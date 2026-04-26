Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму

На трассе в Крыму произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму

Москва26 апр Вести.Большегруз наехал на два легковых автомобиля на трассе в Крыму, погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по республике.

По данным полиции, ночью 25 апреля на трассе "Таврида" возле села Горностаевка водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом наехал на остановившиеся на обочине из-за поломки легковые автомобили Mazda и Lifan.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mazda 1999 года рождения от полученных травм скончался на месте говорится в сообщении

Водитель грузовика, а также водитель Lifan и его пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

Сотрудники ГАИ начали проверку по факту ДТП.