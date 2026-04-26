Москва26 апрВести.Большегруз наехал на два легковых автомобиля на трассе в Крыму, погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по республике.
По данным полиции, ночью 25 апреля на трассе "Таврида" возле села Горностаевка водитель грузового тягача Volvo с полуприцепом наехал на остановившиеся на обочине из-за поломки легковые автомобили Mazda и Lifan.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mazda 1999 года рождения от полученных травм скончался на местеговорится в сообщении
Водитель грузовика, а также водитель Lifan и его пассажир получили травмы. Их госпитализировали.
Сотрудники ГАИ начали проверку по факту ДТП.