Москва2 авгВести.В Костроме школьнику Денису Смирнову, спасшему ребенка от противоправных действий незнакомца, вручили благодарность. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
В сентябре 2025 года на улице Мичуринцев незнакомый мужчина с преступными намерениями подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пойти с ним, насильно взяв ребенка за руку. Денис, находившийся неподалеку и ставший свидетелем ситуации, потребовал оставить мальчика в покое, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом малолетнего.
По реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Чтобы предотвратить беду и спугнуть злоумышленника, он бросил в его сторону камень. Благодаря своевременным действиям подростка ребенок смог убежать домойговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Денису Смирнову вручили благодарность и памятный подарок от коллектива следственного управления, а его родителям выразили слова признательности за воспитание сына, способного на самоотверженный поступок.
В результате расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, фигуранта приговорили к 8 годам исправительной колонии особого режима.