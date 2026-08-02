В Костроме школьнику, спасшему ребенка от незнакомца, вручили благодарность

В Костроме школьника наградили за помощь в спасении ребенка В Костроме школьнику, спасшему ребенка от незнакомца, вручили благодарность

Москва2 авг Вести.В Костроме школьнику Денису Смирнову, спасшему ребенка от противоправных действий незнакомца, вручили благодарность. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

В сентябре 2025 года на улице Мичуринцев незнакомый мужчина с преступными намерениями подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пойти с ним, насильно взяв ребенка за руку. Денис, находившийся неподалеку и ставший свидетелем ситуации, потребовал оставить мальчика в покое, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом малолетнего.

По реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Чтобы предотвратить беду и спугнуть злоумышленника, он бросил в его сторону камень. Благодаря своевременным действиям подростка ребенок смог убежать домой говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Денису Смирнову вручили благодарность и памятный подарок от коллектива следственного управления, а его родителям выразили слова признательности за воспитание сына, способного на самоотверженный поступок.

В результате расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, фигуранта приговорили к 8 годам исправительной колонии особого режима.