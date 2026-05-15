Полицейские Иркутской области наградили альпинистов-казаков за спасение ребенка Альпинисты-казаки получили награды за спасение подростка от полиции Усть-Илимска

Москва15 мая Вести.Начальник отдела МВД России "Усть-Илимский" Игорь Каленюк вручил благодарственные письма казакам, членам клуба альпинистов "Барс", братьям-близнецам Василию и Евгению Михеенковым, спасшим подростка, который забрался на скалу ради фотографий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 4 мая, когда в дежурную часть отдела полиции сообщили, что на скале в районе Карапчанского озера находится 15-летний подросток, клоторый не может спуститься самостоятельно. Выяснилось, что трое школьников из поселка Железнодорожный отправились к карьеру, чтобы сделать эффектные снимки с высоты.

Прибывший на место участковый позвонил в МЧС, а заместитель начальника отдела Александр Трушин совместно с поисковым отрядом "Лис" город Усть-Илимск организовали привлечение профессиональных альпинистов из клуба "Барс".

Василий и Евгений Михеенковы с необходимым снаряжением поднялись к мальчику. Ребенок находился в неподходящей для скал обуви, на ограниченной площадке. Спасатели зафиксировали его страховочной системой, пристегнули отдельной веревкой и под контролем спустили на землю. Отец мальчика лично поблагодарил спасателей и сотрудников органов внутренних дел отметили в пресс-службе

Начальник полиции поблагодарил альпинистов за отзывчивость и профессионализм и отметил, что данный поступок является примером гражданской ответственности и благородства.

Также благодарственным письмом от руководства полиции отмечен руководитель клуба "Барс" Александр Бойко.