Москва14 авгВести.Два трагических случая на воде произошло в пятницу в Астраханской области. Об этом сообщает МЧС по региону.
Оба были зафиксированы в разных районах области. В каждом из них люди купались в местах, не предназначенных для этого.
Первый из них произошел в Харабалинском районе, где на ерике Ашулук утонула 34-летняя девушка. Ее тело было найдено и извлечено из воды.
Вторая трагедия произошла в Астрахани. … 20-летний парень нырнул в воду и на поверхность больше не поднялсянаписано в канале ведомства в MAX
Тело утонувшего также было обнаружено.
В МЧС Астраханской области призывают купаться только на оборудованных пляжах.