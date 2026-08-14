Два жителя Астраханской области погибли во время купания в неположенных местах

На водоемах Астраханской области в пятницу утонули два человека Два жителя Астраханской области погибли во время купания в неположенных местах

Москва14 авг Вести.Два трагических случая на воде произошло в пятницу в Астраханской области. Об этом сообщает МЧС по региону.

Оба были зафиксированы в разных районах области. В каждом из них люди купались в местах, не предназначенных для этого.

Первый из них произошел в Харабалинском районе, где на ерике Ашулук утонула 34-летняя девушка. Ее тело было найдено и извлечено из воды.

Вторая трагедия произошла в Астрахани. … 20-летний парень нырнул в воду и на поверхность больше не поднялся написано в канале ведомства в MAX

Тело утонувшего также было обнаружено.

В МЧС Астраханской области призывают купаться только на оборудованных пляжах.