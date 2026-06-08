Тела пропавших в июне музыканта Евгения Сокуна и его спутницы нашли в Ленобласти

Музыкант Евгений Сокун и его спутница найдены мертвыми в Ленобласти Тела пропавших в июне музыканта Евгения Сокуна и его спутницы нашли в Ленобласти

Москва8 июн Вести.В Ленобласти найдены тела 63-летнего клавишника кавер-группы "Ностальгия" Евгения Сокуна и его 61-летней спутницы. Об этом пишет News.ru.

По данным издания, мужчина ушел на рыбалку в начале июня и пропал. Знакомые рассказали, что видели машину и перевернутую лодку на берегу после его исчезновения.

Утром 6 июня волонтеры на лодке начали обследовать акваторию. Спустя несколько часов они обнаружили тела обоих пропавших говорится в публикации

Издание уточняет, что тела нашли в районе Финского залива у поселка Приморское.