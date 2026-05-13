Под Симферополем обнаружен мертвым пропавший преподаватель игры на барабанах

Москва13 мая Вести.Пропавший в Крыму музыкант и преподаватель игры на ударных инструментах обнаружен мертвым под Симферополем, передает РИА Новости. Республиканское управление СК РФ сообщило, что криминальных признаков смерти музыканта нет.

О пропаже 36-летнего Сергея Сысоева ранее сообщалось в соцсетях.

Тело было найдено во вторник на окраине Симферополя рассказали его коллеги

Мама и брат погибшего уже оповещены.

Сергей Сысоев обучал игре на барабанах. Вместе с коллегами он открыл в Симферополе и Севастополе школы игры на ударных инструментах, отмечает агентство.