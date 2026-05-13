Москва13 маяВести.Пропавший в Крыму музыкант и преподаватель игры на ударных инструментах обнаружен мертвым под Симферополем, передает РИА Новости. Республиканское управление СК РФ сообщило, что криминальных признаков смерти музыканта нет.
О пропаже 36-летнего Сергея Сысоева ранее сообщалось в соцсетях.
Тело было найдено во вторник на окраине Симферополярассказали его коллеги
Мама и брат погибшего уже оповещены.
Сергей Сысоев обучал игре на барабанах. Вместе с коллегами он открыл в Симферополе и Севастополе школы игры на ударных инструментах, отмечает агентство.