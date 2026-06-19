Писатель и сценарист Ярослав Животов утонул в Ленобласти В реке Луга в Ленобласти нашли тело 29-летнего писателя Ярослава Животова

Москва19 июн Вести.В Ленинградской области в реке Луга обнаружили тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина пропал 13 июня, в субботу, во время купания в поселке Сережино Кингисеппского района. Они отдыхали там вместе с девушкой Ярослава Линой Кордюченко. Пара решила искупаться, молодой человек доплыл до противоположного берега и начал кричать, а после скрылся под водой.

Все эти дни тело мужчины искали спасатели и волонтеры, его удалось обнаружить вечером 18 июня, в четверг. Отмечается, что его возлюбленная сейчас находится в больнице.