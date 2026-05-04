На Волге нашли тело четвертого мужчины, погибшего с топ-менеджером "Яндекса" Спасатели нашли под Волгоградом тело четвертого утонувшего рыбака

Москва4 мая Вести.В акватории Волги в Волгоградской области было обнаружено тело четвертого мужчины, утонувшего во время рыбалки вместе с топ-менеджером "Яндекса" Сергеем Лойтером. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы Астраханской области "Волгоспас".

Об обнаружении утонувшего стало известно 3 мая.

В службу спасения поступила информация от родственников погибшего о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены написано в MAX

Инцидент с гибелью мужчин произошел 24 апреля. Они перестали выходить на связь в момент возвращения домой на лодке.

Позже стало известно о том, что лодка перевернулась из-за неблагоприятных погодных условий. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.