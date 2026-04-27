Стала известна причина смерти мужчин после рыбалки под Волгоградом Причиной смерти троих рыбаков в Волгоградской области оказалось утопление

Москва27 апр Вести.Рыбаки, чьи тела обнаружили под Волгоградом, погибли от асфиксии при утоплении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что четверо мужчин отправились на Волгу, чтобы порыбачить, но их лодка перевернулась из-за неблагоприятных погодных условий. Тела троих погибших обнаружили спасатели, поиски четвертого рыбака продолжаются.

У всех троих смерть наступила от асфиксии в результате утопления. Иных повреждений не обнаружено цитирует собеседника агентство

Уточняется, что один из погибших – топ-менеджер зарубежного направления "Яндекса" Сергей Лойтер, другой – водитель президента торгово-промышленной группы "БИС" Игорь Прохоров.