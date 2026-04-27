Во время рыбалки в Волгоградской области погиб топ-менеджер "Яндекса"

Отправившийся на лодке на рыбалку топ-менеджер "Яндекса" найден мертвым Во время рыбалки в Волгоградской области погиб топ-менеджер "Яндекса"

Москва27 апр Вести.В Светлоярском районе Волгоградской области во время рыбалки пропали топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров. Лойтер был найден погибшим, сообщает РИА Новости.

Александра Назарова продолжают искать.

Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим отметил источник в силовых структурах

Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что 24 апреля пропали четыре рыбака на лодке. Позже в западном межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте отмечали, что тела троих рыбаков были найдены, четвертого ищут.

Было возбуждено уголовное дело.