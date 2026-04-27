Москва27 апрВести.В Светлоярском районе Волгоградской области во время рыбалки пропали топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров. Лойтер был найден погибшим, сообщает РИА Новости.
Александра Назарова продолжают искать.
Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшимотметил источник в силовых структурах
Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что 24 апреля пропали четыре рыбака на лодке. Позже в западном межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте отмечали, что тела троих рыбаков были найдены, четвертого ищут.
Было возбуждено уголовное дело.