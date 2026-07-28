Пять человек были спасены с остановившегося колеса обозрения в Рыбинске

Пять человек оказались заблокированы на колесе обозрения в Рыбинске Пять человек были спасены с остановившегося колеса обозрения в Рыбинске

Москва28 июл Вести.Сотрудники МЧС спасли пять человек после остановки колеса обозрения в Волжском парке в Рыбинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Отмечается, что люди находились в верхних кабинках. До прибытия спасателей сотрудники парка пытались запустить механизм аттракциона, однако сделать это не удалось. Было принято решение спасать людей при помощи автолестницы с люлькой.

В результате спасательных работ было спасено 5 человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщина сказано в сообщении

Из кабинки другой кабинки, которая находилась на высоте 35 метров, была эвакуирована семья из четырех человек, включая двоих детей 10 и семи лет.

Никто не пострадал, добавили в МЧС.

В спасательной операции принимали участие 13 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.