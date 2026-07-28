Москва28 июлВести.Сотрудники МЧС спасли пять человек после остановки колеса обозрения в Волжском парке в Рыбинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Отмечается, что люди находились в верхних кабинках. До прибытия спасателей сотрудники парка пытались запустить механизм аттракциона, однако сделать это не удалось. Было принято решение спасать людей при помощи автолестницы с люлькой.
В результате спасательных работ было спасено 5 человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщинасказано в сообщении
Из кабинки другой кабинки, которая находилась на высоте 35 метров, была эвакуирована семья из четырех человек, включая двоих детей 10 и семи лет.
Никто не пострадал, добавили в МЧС.
В спасательной операции принимали участие 13 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.