Москва19 июнВести.В Черновский районный суд Читы поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который из лука выстрелил в девушек, шумевших под окном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкальского края.
В августе 2025 года обвиняемый, находясь у себя дома, ночью услышал на улице громкие разговоры девушек, находящихся в нетрезвом состоянии.
Действуя под влиянием гнева, молодой человек выстрелил из лука в их сторону, причинив одной из них тяжкий вред здоровью. Девушка получила проникающее колотое ранение груди справаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Суд приступит к рассмотрению дела 29 июня.