За покушение на убийство из лука перед судом предстанет подросток из Читы

Перед судом предстанет подросток за покушение на убийство из лука в Чите За покушение на убийство из лука перед судом предстанет подросток из Читы

Москва19 июн Вести.В Черновский районный суд Читы поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который из лука выстрелил в девушек, шумевших под окном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкальского края.

В августе 2025 года обвиняемый, находясь у себя дома, ночью услышал на улице громкие разговоры девушек, находящихся в нетрезвом состоянии.

Действуя под влиянием гнева, молодой человек выстрелил из лука в их сторону, причинив одной из них тяжкий вред здоровью. Девушка получила проникающее колотое ранение груди справа говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Суд приступит к рассмотрению дела 29 июня.