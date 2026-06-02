Москва2 июнВести.В Москве без вести пропал брат заслуженного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Андрей Лукачер. Об этом сообщает ИА Регнум.
По информации источника, с Лукачером в течение года не может связаться его племянница. При поисках младшего брата Хазанова она приехала к нему домой, но в квартире никого не оказалось – та была заперта.
В марте 2026 года она также обращалась в социальные службы для поисков своего дяди. Однако в них не оказалось никакой информации о местонахождении Лукачера.
Согласно данным агентства, последний раз Андрей Лукачер обращался за помощью в поликлинику в феврале 2025 года. Тогда ему проводили обследования на ковид.